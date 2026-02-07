【モデルプレス＝2026/02/07】お笑いタレントの椿鬼奴が2月6日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いトリオ・グランジの佐藤大との夫婦2ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】人気芸人夫婦「雰囲気似てる」お揃いパーカー姿◆椿鬼奴、夫婦2ショット披露鬼奴は「夫婦でシンディローパーコーデで秋田に向かってます！」と報告し、米歌手のシンディ・ローパーのロゴ入りのお揃いの黒パーカー姿で、新幹線の車内で並んで座る夫