俳優パク・ボゴムは、理髪店の経営初日から怪我をした。去る2月6日、韓国で放送されたバラエティ番組のtvN『ボゴムマジカル』（原題）2話では、パク・ボゴム、俳優イ・サンイ、クァク・ドンヨンが、田舎村で理髪店を開く様子が捉えられた。【話題】兵役中に理容師資格を取得したパク・ボゴム最初の来客でカットを始めたパク・ボゴムは、カットを待つ行列ができると焦り始めた。スピードを上げた彼は、うっかりハサミで手を切ってし