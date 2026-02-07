ガールズグループApinkのユン・ボミと歌手兼音楽プロデューサーのラドが、来る5月16日に結婚式を挙げ、夫婦となる。2月7日、ユン・ボミの所属事務所withusエンターテインメントは、本サイト提携メディア『OSEN』に対し、「ユン・ボミとラドが、5月16日にグランドハイアットソウルで結婚式を挙げるのは、間違いない」とコメントした。【写真】ユン・ボミ、腹筋全開の全身ピンクコーデラドは、作曲家グループ、ブラック・アイド・ピ