元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が７日までにＳＮＳを更新。ほろ酔いショットを公開しファンをメロメロにしている。自身のインスタグラムに「酔い」とだけ記して投稿。浴衣姿で少し顔が赤くなったショットを披露した。この投稿にファンからは「可愛すぎです」「可愛い過ぎますヤン」「そのくらい力が抜けてるの、ちょうどいいですね」「たまらんほろ酔い真夏」「反則やろ」「ほっぺが赤くなってるの可愛すぎます」「ほっぺ