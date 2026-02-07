ミラノ五輪は７日、第２日の競技が行われる。スノーボード男子ビッグエア決勝に日本勢４人が登場する。１月下旬の冬季Ｘゲームで２連覇した２０歳の荻原大翔（ひろと、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、５日の予選を首位通過。３位の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）や長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）、木俣椋真（ヤマゼン）も表彰台を目指す。日本時間８日午前３時２５分からＮＨＫＥテレで放送。ノルディックスキ