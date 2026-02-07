静岡県内のインフルエンザの流行について県は6日、再び「警報レベル」に達したと発表しました。記録が残る2002年以降初めてです。県によりますと1月26日からの1週間で県内139の定点医療機関を対象とした1週間のインフルエンザ患者数は、1医療機関あたり43.29人で1カ月ぶりに再び「警報レベル」に達したということです。一度終息した後、同じシーズンに再び警報レベルとなるのは記録が残る2002年以降初めてです。県は、すでに