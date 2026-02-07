過去事例を見てもかなり早い交代いったい何があったんだ？2月6日の午後1時、トヨタ自動車（以下トヨタ）から報道各社に同日午後3時半からトヨタ東京本社で記者会見を行うと通知があった。【画像】なぜトヨタ社長が3年で交代？緊急記者会見現場の様子全9枚記者会見の内容は不明で、登壇者はトヨタの『佐藤恒治社長 他』と記載があるだけ。そのため、報道各社の間で様々な憶測が飛び交った。4月1日付けで佐藤恒治氏（左）は副会