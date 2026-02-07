埼玉県秩父市で発生した山林火災は現在も延焼中で火は最も近い住宅まで数十メートルの距離に迫っています。秩父市で今月4日に発生した山林火災ではこれまでにおよそ108ヘクタールが焼け、70代の女性が顔にやけどをしました。消防によりますと火は山のふもとに向かって燃え広がっていて最も近い住宅まで数十メートルの距離に火が迫っているということです。この住宅の住人はすでに自主避難したということです。埼玉県はきのう自衛隊