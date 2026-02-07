SNSで違法薬物の「運び役」を募集したとして逮捕された「リクルーター役」の男が、1件紹介するごとに最大10万円の報酬を得ていたとみられることが分かりました。寺内典明容疑者（50）ら3人は、SNSで違法薬物密輸の「運び役」を募集するなどした疑いで逮捕されました。3人は「トクリュウ」とみられていますが、「リクルーター役」の寺内容疑者が「指示役」の高橋雄也容疑者（37）に「運び役」を1件紹介するごとに最大10万円の報酬を