2026年2月3日(火)に、京都･四条烏丸エリア初出店となる｢牛カツ京都勝牛 四条烏丸SUINA室町店｣がグランドオープンしました。ブランド初になる本格的な朝食メニューもあり、朝の時間帯から上質で満足感の高い食体験ができます。今回は一足早く取材してきた様子をまじえながら、朝食メニューを紹介していきます。京都旅行に訪れる人にもおすすめなので参考にしてもらえると嬉しいです。 京都･四条烏丸エリア初出店