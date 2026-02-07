衆議院選挙の投票日を8日に控え、7日朝から県内の小学校などで投票所の設置が行われました。衆議院選挙はあす8日が投票日です。県内に設置される投票所は482か所で、7日は朝から各地で投票所の設置が進められています。このうち徳島市の内町小学校の体育館では午前10時から徳島市の職員9人がビニールシートを敷いた後立会人用の机などを並べ、投票用紙に候補者の名前などを記入する「記載台」を組み立てたり、投票用紙