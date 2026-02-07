記録的な大雪で生活に混乱が生じている青森県では、雪が舞う中投票所の設置が行われています。積雪が130センチに迫る青森市でも投票所の設置が進められていて、職員が記載台の組立てなどを行いました。また、投票所の冷え込みが厳しく、ストーブを追加で準備するなど対応にあたりました。投票所出入口の除雪は行われたものの、周辺は雪が多く駐車場が利用できない状況となっています。投票所は県内880か所に設けられますが、有権者