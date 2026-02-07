◇プロ野球・ロッテ1軍春季キャンプ 第2クール2日目(6日、宮崎・都城市)ドラフト1位ルーキーの石垣元気投手が、前日6日にキャンプ2度目のブルペンに入りました。この日も前回同様、立ち投げで投球。前回は7割ほどの出力だったといいますが、この日は8割ほどと少し力を入れてのピッチングとなりました。手応えについては「この前よりは少し力を入れてマウンドに入って、この間よりもいい感覚で投げられたのでよかったです」と充実感