自身のコンサート活動はもちろん、CMなど多方面のメディアで活躍中のヴァイオリニスト・宮本笑里が、7年ぶりに開催されるメガヒットコンサート『live image(ライブ・イマージュ)』に出演。加古隆(ピアノ)、小松亮太(バンドネオン)、鳥山雄司(ギター)、葉加瀬太郎(ヴァイオリン)、羽毛田丈史(音楽監督･ピアノ)と『live image』初期のメンバーが集まることも話題のステージ。本番に向けた意気込みと、思い出を伺いました。（構成：●