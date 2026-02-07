È©¤ÈÆ±¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë!?¥°¥é¥Ó¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î±§º´Èþ¤Ê¤ª(27)¤¬?Å·Á³¥Ü¥Ç¥£¥·¥ç¥Ã¥È?¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÅ·Á³¥Ü¥Ç¥£¤Ç¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢Æ¶·¢¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¥Ó¥­¥Ë¤Î¥Ì¡¼¥Ç¥£¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥Ü¥Ç¥£¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï 1st¼Ì¿¿½¸ U ¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¼Ì¿¿½¸¡ÖU¡×(¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹)¤ÎÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°µ´¬¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¦¥ï