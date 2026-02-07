◆ソフトバンク春季キャンプ（7日、宮崎）西日本新聞社の田川大介社長、柴田建哉会長が7日、ソフトバンクの春季キャンプ地、宮崎市の生目の杜運動公園を訪れ、小久保裕紀監督に「華たちばなみかん10キロ」を贈呈した。田川社長は「キャンプの成功と連続日本一を期待しています」と激励した。目録を受け取った小久保監督は「選手たちに配ります」と笑顔で話した。