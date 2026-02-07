アリゾナ州スコッツデール、冬は温暖な砂漠気候で避寒地としても知られる一大ゴルフリゾートだ。毎年2月に開催されている「WMフェニックスオープン」は、PGAツアー最大のギャラリーを集める大会として知られている。これまでの最多入場者数は、2018年に記録した1週間でなんと71万9179人！一日の最大は同年の土曜日（第3ラウンド）で21万6818人だった。【動画】ギャラリー熱狂！松山英樹の6連続バーディ1週間の中で最もギャラリ