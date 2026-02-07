2025年にツアー3勝目となる復活優勝を果たした菅沼菜々。球が上がりづらい左足下がりのライでの巧みなアプローチを、辻村明志コーチに詳しく分析してもらった。【写真】ボールは顔の下右ヒザを左ヒザに寄せて低く振る菅沼の左足下がりのアプローチ◇◇◇左足下がりのライは、グリーン奥などでよくある状況です。フワリとした球を打つのは難しく、ダフりやすい。ポイントは、いかにヘッドを傾斜に沿って低く振り抜けるかに