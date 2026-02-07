新潟県内は8日、冬型の気圧配置が強まり、山沿いだけでなく平地でも大雪となるところがある見込みです。 すでに雪が降り始めている上越市。朝から除雪作業をする人の姿が見られました。この雪は8日にピークを迎え、山沿いだけでなく平地でも大雪となる予想です。8日午前6時までに降る雪の量は多いところで上・中越の山沿いで70センチ、平地で50センチなどと予想されています。また、その後の24時間でも山沿いで70センチ、平