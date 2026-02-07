京都は7日、MF福岡慎平（25）が右膝内側半月板を損傷したことを発表した。1月27日の練習で負傷。京都市内の病院で検査し、今月2日に手術を行った。全治約4カ月という。福岡は昨季途中から主将に就任。精神的支柱になるだけではなく攻守の繋ぎ役として存在感を発揮し、昨年のクラブ最高順位3位に尽力した。