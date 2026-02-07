冬型の気圧配置が強まり、海上のしけのため、海の交通に乱れがでています。 7日の便で欠航が決まったのは、種子島航路「プリンセスわかさ」です。欠航するのは、以下の1往復2便です。 ▼午前8時40分、鹿児島発、種子島行き ▼午後1時45分、種子島発、鹿児島行き また8日は、屋久島航路の「フェリー屋久島2」の欠航が決まりました。 欠航するのは、8日の1往復2便です。 ▼午前8時半、鹿児島発、屋久島行き ▼午後1時半