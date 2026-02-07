巨人の大勢投手が宮崎キャンプ第２クール３日目の７日に４度目のブルペン入り。変化球を織り交ぜながら２１球を投じた。投球間にはデータを確認しながらスタッフと話し込む場面も。ネット裏から見守ったスポーツ報知評論家の村田真一氏は「１４０キロ台中盤がコンスタントに出ていたよ。さすがの球威はやったね。至って順調に見えたよ」。球数こそ少なかったが、３月に自身２度目のＷＢＣを控える侍ジャパンの守護神候補右腕は順