巨人の３年目左腕・森田駿哉投手が宮崎キャンプ第２クール３日目を迎えた７日にブルペン入り。２３１球の熱投を披露した。途中からはカーブなどの握りを伝授された同じ左腕の内海コーチが打席に立ち、実戦さながらの投球。１軍の枠を争う横川と競い合うように球数を重ねた。そこに阿部監督も加わり熱血指導を受けながら、長いブルペン投球を終えた。昨季は１軍で９試合に登板し、プロ初勝利を含む３勝（４敗）を挙げ防御率は