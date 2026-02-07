巨人・坂本勇人内野手が７日、フリー打撃で快音を連発した。全４５振が豪快な足上げフォームのフルスイング。バットのヘッドを動かしながらタイミングを取り、左翼席中段への特大弾を含むサク越え４本を放った。１月の自主トレ公開では体を動かしてタイミングを取る「動」の構えを取り入れていることを明かしていた。