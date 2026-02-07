禁断の味！口に入れた瞬間とろける濃厚チョコスイーツ ずっしり濃厚なチョコレートのお菓子が食べたくなることってありますよね。そんな時におすすめの口に入れた瞬間にスッととろける、チョコレート好きにはたまらないレシピがあるんです。今回は、2026年2月2日発売のクックパッドアンバサダー・♪♪maron♪♪さんの『ボウルも型もいらない！ 本当は秘密にしたい 耐熱容器の家おやつ』（KADOKAWA）から「フォンダンテリーヌ」を