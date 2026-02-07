きょうの県内は雪が降っているところが多くあすは警報級の大雪になる恐れがあります。今後の情報に注意してください。冬型の気圧配置が続くためきょうの県内は雪が降ったりやんだりする見込みです。日中の予想最高気温は富山市で1度高岡市伏木で2度と厳しい寒さとなりそうです。あすは冬型の気圧配置が強まり強い寒気が流れ込む見込みで県内では警報級の大雪となる恐れがあります。あす午前6時までの24時間とあさって午前6時までの