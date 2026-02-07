【ミラノ＝船越翔】６日夜（日本時間７日未明）に行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式では、ミラノの会場であるサンシーロスタジアムが観客らの熱気や興奮に包まれた。スポーツの祭典を通じて分断や争いが深刻化する世界の平和を願う声も上がった。６日夜に始まった開会式は３時間超にわたって続いた。盛り上がりが最高潮になったのは、地元イタリアの選手団が入場した時だ。多くの観客が行進する選手に向かってイタリア国