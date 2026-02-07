2026年2月8日に行われる、衆議院議員総選挙。衆院選に合わせて、さまざまな企業や店舗でお得になる「センキョ割」を実施しています。今回は、センキョ割を実施しているお店を一部ピックアップして紹介します。2月8日以外の日もお得に選挙で投票した後にもらえる投票済証明書や投票所の看板を撮影したものなどを参加店舗で提示するとお得なサービスが受けられる「センキョ割」。毎回多くの企業や店舗が実施しています。・一風堂2月7