主演に藤井流星、共演に七五三掛龍也を迎えたラブサスペンスドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』。本日2月7日（土）、TELASA（テラサ）にて同作のスピンオフドラマ『ぜんぶ、幸子のためだから』前編の配信がスタートした。主演には七五三掛を迎え、七五三掛演じる桜庭と黒猫・幸子の出会いから、幸せな日々を幸子視点で描く、本編とは一線を画した“猫目線のラブストーリー”となっている。◆本編では見られない桜庭の甘い素顔も