三重県鈴鹿市のコンビニエンスストアで女性店員を刃物で刺したうえ、商品を奪った男が逮捕されました。 【写真を見る】搬送時、腹に刃物が刺さったまま…三重県鈴鹿市のコンビニで女性店員（32）が刺される近くに住む無職の男（28）を強盗殺人未遂の疑いで逮捕「女性を殺そうと何度も刺した。その後たばこを1箱奪った」と容疑認める 事件があったのは鈴鹿市のファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店で、7日午前3時