韓国系アメリカ人でスノーボード女王のクロエ・キムが、自身3度目のオリンピックとなるミラノ・コルティナ冬季五輪に臨む特別な思いを明かした。【写真】「世界で最も艶っぽい」オリンピック美女アスリートクロエ・キムは2月6日（日本時間）、インスタグラムを通じて幼少期の写真とともに「3度目のオリンピックで、自分の国を代表するためミラノに到着したという事実が信じられない」とし、「もし幼い頃の私にこの話をしてもきっと