クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは2月16日より、「Happy flowers」プロモーションとして、お花をモチーフにしたドーナツ2種を、全店舗にて期間限定で販売します。■満開の桜や一輪の花をイメージしたドーナツ「サクラ クリーム」は、満開の桜をイメージしたドーナツです。桜風味のクリームをつめたドーナツを、ピンク色のルビーチョコ入りのコーティングで覆い、桜風味のシェイブチョコを散りばめました。仕上げにミルキ