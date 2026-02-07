グランド ハイアット 東京は、東京都心の桜が見頃を迎える時期に合わせ、3月15日〜4月15日の期間限定で桜スイーツ＆ブレッドを「フィオレンティーナ ペストリーブティック」にて販売します。■金箔がきらめく桜ティラミスや桜が上品に香るマカロンが新登場今年は6種の桜スイーツと2種の桜あんぱんを用意しています。新作のひとつ、桜ティラミスはフレッシュないちごと金箔を閉じ込めたゼリーの層が美しい華やかな一品。上品な桜の