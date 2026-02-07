【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2月6日にユニバーサル・スタジオ・ジャパンにてスペシャルイベント『ユニ春×MISAMO スペシャル・プロムナイト』が開催され、MISAMOがパークに初登場、トークショー＆ミニライブを行った。 ■エルモやスヌーピー、ハローキティなどパークの仲間たちと一緒にパフォーマンス 欧米の卒業シーズンのダンスパーティ“プ