8日に投開票が行われる衆議院選挙の投票所の設営作業が広島市内で行われています。広島市中区の神崎小学校では市の職員10人余りが体育館の床にブルーシートを広げるなど投票所の設営作業を行いました。8日は寒波による厳しい冷え込みが予想されていることから5台のストーブを準備しました。また、長時間立ち会うスタッフ用の使い捨てカイロも多めに用意したということです。今回の衆議院選挙には県内6つの小選挙