薩摩地方では、8日朝から夕方にかけて大雪となるおそれがあります。九州南部の上空およそ1500メートルには8日、マイナス9度以下のこの冬一番の強い寒気が流れ込み、冬型の気圧配置が強まる見込みです。このため薩摩地方の山地と平地では、８日朝から夕方にかけて大雪となるおそれがあります。８日午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で、薩摩地方の山地で3センチ平地で1センチ大隅地方の山地で1センチです