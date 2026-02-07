エースコックは、カップ麺「和牛庵」2商品を2026年2月9日に発売する。「黒胡椒香る醤油ラーメン」と「すき焼き味うどん」いずれも、日本のこだわり食材「ブランド和牛」から抽出したオイルを使用し、ちょっとした贅沢気分を味わえる。「神戸牛オイル仕立ての黒胡椒香る醤油ラーメン」は、神戸牛から抽出したオイルを使用。神戸牛の定番の食べ方の"ステーキ"を彷彿とさせるペッパー醤油味に、ステーキの風味を加えて仕上げた。「松