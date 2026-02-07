6日のニューヨーク株式市場は、株価が史上初の5万ドルを突破しました。ニューヨーク市場では、前日まで売り込まれていたハイテク銘柄が買い戻されたほか、幅広い業種で買い注文が広がり、株価が急騰しました。個別銘柄では、半導体大手のエヌビディアがおよそ8%値上がりし、株価上昇をけん引しました。結局、ダウ平均株価は前の日に比べて1206ドル95セント高い、5万115ドル67セントで取引を終了。およそ1か月ぶりに史上最高値を更