元サッカー日本代表MF稲本潤一氏（46）が6日、自身のインスタグラムを更新。妻でモデルの田中美保（43）との夫婦ショットを公開した。「久しぶりの夫婦で撮影」と記し、夫婦ショットを投稿。「#poloralphlauren」「#ralphscoffee」「#pr」と添えた。この投稿に、ファンからは「相変わらず素敵です」「ニヤニヤが止まりません」「大好きなお2人がみれて嬉しい」「最高です」などのコメントが集まっている。2人は2012年12月