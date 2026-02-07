第54回全日本実業団ハーフマラソンが2月8日、山口市の維新百年記念公園陸上競技場を発着点とする21.0975kmのコースで、2026海外ハーフマラソン派遣選考競技会を兼ねて行われる。初めてハーフマラソンを走る新人2選手に注目したい。不破聖衣来（22、三井住友海上）は拓大時代に10000ｍで30分45秒21と、ハイレベルの学生記録を出し、クイーンズ駅伝優勝7回の名門三井住友海上に入社。山粼りさ（23、積水化学）は日体大時代にイ