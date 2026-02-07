イランの核開発をめぐるアメリカとイランの高官協議が6日、行われました。トランプ大統領は「非常に良い協議だった」と評価した上で、来週、再び協議が行われると明らかにしました。協議はアメリカのウィトコフ特使とイランのアラグチ外相が、それぞれ中東オマーンの外相を介して話し合う間接協議の形で行われました。ロイター通信によりますと、協議の中でイラン側は、アメリカが停止を求めるウラン濃縮を行う権利を改めて主張し