ラッパーのちゃんみな（27）が6日、自身のインスタグラムを更新。東京・渋谷のスクランブル交差点でのショットを公開した。昨年末の紅白歌合戦でのパフォーマンスも話題を呼んだ、ちゃんみな。「アルバム制作中に広告出たのは初めてです」と自身の広告が掲示された「SHIBUYA109」のバッグにし、渋谷のスクランブル交差点での自身のショットを披露した。「『LEGEND』今年の春あたり出ます明日からいよいよAOD4！！」とつづっ