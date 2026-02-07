大会2日目（日本時間7日〜8日）は今大会日本勢第1号のメダル獲得に期待がかかる。スキージャンプの女子ノーマルヒルで今季絶好調の丸山希（27・北野建設SC）や、スノーボードの男子ビッグエア決勝では予選トップの荻原大翔（20・TOKIOインカラミ）ら日本勢4人が表彰台に挑む。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会は金メダル3個スピードスケート／女子3000mメダル獲得の期待が高いスピードスケー