2月8日の衆議院議員総選挙の投票日を前に、7日朝から各地で投票所が設営されています。熊本市役所1階ロビーでは、9時頃から投票箱や記載台などを組み立てる作業を行いました。衆院選の投票は、県内893か所の投票所で、一部を除いて午前7時から午後8時まで行われ、即日開票されます。県内では今月1日までに有権者の6.58％にあたる9万3181人が期日前投票を済ませています。8日は平地・山地ともに大雪が予想されているため、産