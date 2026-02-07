お笑い芸人のやす子さんが、自身初の書籍『靴下はいつもあべこべ はい〜』の発売記念イベントに登壇しました。【写真を見る】【やす子】8100（はい〜）万部売りたい初の書籍は「フワさんにも買っていただきたい」「超最高の楽しい人生を送って」とエール送る本書は日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”をひもとき、「食器は紙コップと紙皿でいい」「寿司とダンスがリセットボタン」「いつも心にマダム」など、やす子さん