「広島春季キャンプ」（７日、日南）広島の育成ドラフト１位・小林結太捕手（２１）＝城西大＝がシート打撃で存在感を放った。午前中に行われたシート打撃。満員のスタンドの注目を集めたのは、背番号１２４だった。第１打席は昨季チームトップの９勝をマークした床田と対峙（たいじ）。カウント２−１から変化球を右前に運び、“プロ初安打”をマークした。第２打席はサブマリンの鈴木から中前打を放つと、第３打席は玉村