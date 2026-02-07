代表曲「忘れじの言の葉」(スクウェア・エニックス『グリムノーツ』主題歌)で知られ、海外では「日本のゲーム音楽カルチャーの後継者」と呼ばれる注目アーティスト「未来古代楽団」の公式YouTubeチャンネルの登録者数が10万人を突破。10周年記念の特別動画が公開された。そして、2026年5月7日(木)にZepp DiverCityにて開催となる「祝祭あるいは断章6『巨いなる神のオブリビオ(おおいなるかみのおぶりびお)』」のチケット最終先着先