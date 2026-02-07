ニューヨーク・ポスト紙のジョン・ヘイマン記者は自身のＸ（旧ツイッター）でヤンキースからＦＡになっていたポール・ゴールドシュミット内野手（３８）がヤンキースと１年契約で合意したと速報した。「情報筋がヤンキースとポール・ゴールドシュミットが１年契約で合意したと伝えた」ヤンキース移籍１年目だった昨季、１４６試合に出場して打率２割７分４厘、１０本塁打、４５打点、ＯＰＳ７割３分１厘だった。開幕２戦目に本