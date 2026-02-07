前例ない複数都市開催で参加者が分散ミラノ・コルティナ五輪は現地6日（日本時間7日）に開会式が行われた。大会は広域開催で、開会式も前例のない複数都市開催。ジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）のミラノだけでなく、プレダッツォ、リビーニョ、コルティナダンペッツォの4カ所で選手が行進。そこである珍事が起きた。テレビ中継されたミラノでの開会式では、複数の国が“無人”の行進だった。これはミラノ以外