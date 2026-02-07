Amazon製防犯カメラの「Ring Outdoor Cam Pro」は4Kで動画を記録可能で、モーション検知機能や暗い場所でも明るく撮影できるカラーナイトビジョン機能なども搭載しています。そんなRing Outdoor Cam ProをAmazonから借りられたので、実際に使って画質や各種機能の性能を確かめてみました。Amazon.co.jp: 【New】Ring Outdoor Cam Pro Plug-in (リング アウトドアカム プロ 電源アダプターモデル) | 高画質・広角の4Kビデオ屋外防犯